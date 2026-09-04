Російський удар по будівлі СБУ в Києві прокоментували в МЗС. Фото:

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Російський удар по будівлі СБУ в Києві прокоментували в МЗС.

Атака на центральну будівлі Служби безпеки України — це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей. Зовсім поруч під загрозою опинився й об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Софійський собор. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соціальній мережі Х.

Москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії, — йдеться у повідомленні.

Міністр закликав міжнародних партнерів України «твердо засудити ці дії та посилити тиск на режим Путіна». А ЮНЕСКО Сибіга закликав рішуче відреагувати та активізувати зусилля для захисту культурної спадщини України, яка перебуває під загрозою.

Тим часом президент Володимир Зеленський поінформував у Telegram, що заслухав доповідь керівника СБУ Олександра Поклада про підготовку активних дій Україні у відповідь на російські удари. Географію відповіді вже визначили, а час буде обраний так, щоб був результат.

Нагадаємо, 4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Окупанти направили БпЛА прямо у кабінет тимчасового виконувача обов’язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Шевченківському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА постраждали восьме осіб.