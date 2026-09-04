Російський безпілотник влучив у будівлю СБУ в центрі Києві. Фото: УП

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Російський безпілотник 4 вересня атакував будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору.

Окупанти направили БпЛА прямо у кабінет тимчасового виконувача обов’язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада. Про це у Telegram повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з очільником спецслужби.

Глава держави зазначив, що усім, хто постраждав, нададуть необхідну допомогу. Скільки людей постраждали він не уточнив. На місці події працюють всі екстрені служби.

Зеленський доручив голові Покладу адекватно, відчутно та по можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА семеро постраждалих. Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Мер також поінформував, що сталася пожежа внаслідок падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі.

Нагадаємо, 4 вересня російські загарбники вдарили БпЛА по літаках Як-40 Жулянах. Ці старі радянські пасажирські не літали вже і до повномасштабної війни.