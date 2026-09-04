СБУ пообіцяла болючу відповідь росіянам на удар по будівлі спецслужби в Києві. Фото:

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Служба безпеки України відреагувала на російський удар по будівлі Центрального управління СБУ.

Вороги цілеспрямовано скерували дрон у кабінет керівника спецслужби Олександра Поклада. Однак він не зазнав ушкоджень. А пошкоджену будівлю обов’язково відновлять. Про це прес-центр СБ України 4 вересня повідомив у Telegram.

А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари — ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів, — зазначили в спецслужбі.

Тим часом радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов у Telegram припустив, що по будівлі СБУ могли вдарити дроном-камікадзе типу «Шахед», яким росіяни керували онлайн через радіоретранслятор МЕШ. Ворожий агент, який перебував на відстані до 5 км від місця удару, увімкнув його на короткий період під час атаки.

Нагадаємо, 4 вересня російський безпілотник влучив в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Окупанти направили БпЛА прямо у кабінет тимчасового виконувача обов’язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Шевченківському районі внаслідок падіння ворожого БпЛА постраждали 12 осіб.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що атака на центральну будівлі Служби безпеки України — це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей. Зовсім поруч під загрозою опинився й об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — Софійський собор. Дипломат закликав міжнародних партнерів України «твердо засудити ці дії та посилити тиск на режим Путіна».

Президент Володимир Зеленський після доповіді керівника СБУ Олександра Поклада заявив про підготовку активних дій Україні у відповідь на російські удари. Географію відповіді вже визначили, а час буде обраний так, щоб був результат.