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Ракурс
Стрельба произошла вблизи одной из школ Киева. Фото: Цензор.НЕТ

Киевлянин обстрелял дверь одной из школ в Святошинском районе (ФОТО)

14 янв 2019, 12:08
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В Киеве мужчина обстрелял из пистолета дверь одной из школ. О выстрелах полицейским сообщила работница учебного заведения.

Инцидент произошел 13 января около 22.00. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции в Киева.

Заявительница рассказала полицейским, что работает в школе. Вечером возле учебного заведения она увидела неизвестного с оружием в руках. Он несколько раз выстрелил во входную дверь и убежал.

С места происшествия правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет, предварительно — пневматического действия.

Злоумышленника полицейские задержали неподалеку от места совершения преступления. Им оказался 50-летний киевлянин, который ранее не имел проблем с законом.

Следователи Святошинского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства, причины и мотивы совершения правонарушения.

Фото: Нацполиция

Напомним, в ноябре в Киеве на Оболони задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который ранил из пистолета местного жителя.

Источник: Ракурс


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