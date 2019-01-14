Грипп и ОРВИ в Украине: врачи рассказали, когда наступит пик эпидемии

Грипп и ОРВИ в Украине

https://racurs.ua/n116775-gripp-i-orvi-v-ukraine-vrachi-rasskazali-kogda-jdat-pika-epidemii.html

Racurs.ua

Украинские эпидемиологи рассказали украинцам, когда следует ожидать пик эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Вспышку заболеваемости гриппом и ОРВИ следует ожидать, когда закончатся каникулы в школах, сообщила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко, передают «Факты».

Когда дети и студенты снова пойдут в учебные заведения, вспышка вирусных болезней неизбежна, считают врачи. То есть пик эпидемии следует ожидать во второй половине января.

Также Мироненко утверждает, что массово болеть гриппом украинцы продолжат еще в течение февраля.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на последние числа декабря 2018 года, эпидемический порог был превышен в пяти областях Украины: Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской и Хмельницкой. На тот момент у школьников уже начались каникулы, а в университетах и ​​академиях — сессия.