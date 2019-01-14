Подозрение Луценко во взяточничестве: суд обязал НАБУ начать расследование

Подозрение Луценко во взяточничестве

https://racurs.ua/n116791-podozrenie-lucenko-vo-vzyatochnichestve-sud-obyazal-nabu-nachat-rassledovanie.html

Racurs.ua

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заняться расследованием возможного получения взятки генеральным прокурором Украины Юрием Луценко в сговоре с его первым заместителем Дмитрием Сторожуком. Об этом говорится в постановлении суда от 28 декабря 2018 года, которое недавно обнародовали в Едином госреестре судебных решений.

17 октября 2018 года заявитель на личном приеме у председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака подал заявление о совершении Луценко уголовного преступления по ряду статьей Уголовного кодекса Украины.

Среди этих статей:

ст. 27 (виды соучастников),

ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией),

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия),

ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления),

ч. 2 ст. 366 (служебный подлог),

ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере, или должностным лицом, занимающим ответственное положение),

ст. 382 (невыполнение судебного решения).

30 октября СБУ направила заявление в НАБУ, но там отказались открыть уголовное производство. Именно поэтому заявителю пришлось подать жалобу в суд на действия НАБУ. Суд ее удовлетворил и обязал НАБУ начать расследование.