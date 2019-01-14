Пенсионерка-убийца бездомных собак получила условный срок. Фото:

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Racurs.ua

Пенсионерка из Днепропетровской области, совершившая убийство бездомного животного на глазах у детей, получила условный срок.

Софиевский райсуд Днепропетровской области признал 60-летнюю жительницу Девладова виновной в убийстве собак и приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В августе 2018 года пенсионерка совершила два убийства бездомных собак. На глазах у детей женщина поместила собаку в полиэтиленовый мешок и несколько раз ударила им о дорогу. От полученных травм собака умерла. Пенсионерка выбросила ее на помойку.

Спустя некоторое время женщина повторила убийство бездомного животного. Она лопатой забила до смерти еще одну собаку.

На суде пенсионерка полностью признала свою вину.

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