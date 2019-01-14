Нападение с ножом. Фото: flickr.com

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Неизвестные нанесли ножевые ранения заместителю генерального директора по экономике и генеральных инвестициях акционерного общества «Харьковоблэнерго» Дмитрию Исаеву.

Раненого доставили из дома по улице Танкопия в городскую больницу № 17 вечером 12 января. Об этом сообщает «Depo.Харьков» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Харьковщины.

Полиция установила личность пострадавшего. Жена чиновника рассказала правоохранителям, что около 16.20 муж позвонил ей и зашел в подъезд. Там на него совершили нападение два неизвестных человека.

Один из мужчин ударил чиновника кирпичом по голове, а другой начал бить ножом. При этом нападавшие не отобрали у пострадавшего деньги или ценные вещи.

Исаева уже прооперировали, он находится в реанимационном отделении больницы.

Правоохранители проводят следственно-оперативные действия.

Напомним, в польском Гданьске мужчина с ножом напал на мэра Павла Адамовича. Нападающий пролез на сцену, где выступал мэр, и ударил чиновника ножом.

Предварительно установлено, что чиновник остался жив после ранения. Адамовича срочно госпитализировали. Сотрудники службы безопасности задержали злоумышленника сразу после нападения.