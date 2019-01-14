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Нападение с ножом. Фото: flickr.com
Заместителя главы «Харьковоблэнерго» пытались убить неизвестные — СМИhttps://racurs.ua/n116788-zamestitelya-glavy-harkovoblenergo-pytalis-ubit-neizvestnye-smi.htmlRacurs.ua
Неизвестные нанесли ножевые ранения заместителю генерального директора по экономике и генеральных инвестициях акционерного общества «Харьковоблэнерго» Дмитрию Исаеву.
Раненого доставили из дома по улице Танкопия в городскую больницу № 17 вечером 12 января. Об этом сообщает «Depo.Харьков» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Харьковщины.
Полиция установила личность пострадавшего. Жена чиновника рассказала правоохранителям, что около 16.20 муж позвонил ей и зашел в подъезд. Там на него совершили нападение два неизвестных человека.
Один из мужчин ударил чиновника кирпичом по голове, а другой начал бить ножом. При этом нападавшие не отобрали у пострадавшего деньги или ценные вещи.
Исаева уже прооперировали, он находится в реанимационном отделении больницы.
Правоохранители проводят следственно-оперативные действия.
Напомним, в польском Гданьске мужчина с ножом напал на мэра Павла Адамовича. Нападающий пролез на сцену, где выступал мэр, и ударил чиновника ножом.
Предварительно установлено, что чиновник остался жив после ранения. Адамовича срочно госпитализировали. Сотрудники службы безопасности задержали злоумышленника сразу после нападения.