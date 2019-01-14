Заступника глави «Харківобленерго» намагалися вбити невідомі

Напад із ножем. Фото: flickr.com

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Невідомі завдали ножових поранень заступнику генерального директора з економіки та генеральних інвестицій акціонерного товариства «Харківобленерго» Дмитру Ісаєву.

Пораненого доставили з будинку по вулиці Танкопія до міської лікарні № 17 ввечері 12 січня. Про це повідомляє «Depo.Харків» із посиланням на джерело в правоохоронних органах області.

Дружина посадовця розповіла правоохоронцям, що близько 16.20 чоловік зателефонував їй та зайшов до під’їзду. Там на нього здійснили напад двоє невідомих.

Один із чоловіків вдарив посадовця цеглиною по голові, а інший почав бити ножем. При цьому нападники не відбирали у постраждалого гроші або цінні речі.

Ісаєва вже прооперували, він перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

У прес-службі облуправління Нацполіції уточнили, що проводять слідчо-оперативні дії й відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) КК України.

Нагадаємо, в польському Гданську чоловік із ножем напав на мера Павла Адамовича. Нападник проліз на сцену, де виступав мер, і вдарив посадовця ножем.

Попередньо встановлено, що чиновник залишився живим після поранення. Адамовича терміново госпіталізували. Співробітники служби безпеки затримали зловмисника відразу після нападу.