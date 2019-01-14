В Киеве от гриппа умерли еще два человека

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Racurs.ua

В Киеве в 2019 году от гриппа умерли уже три человека. Два последних смертельных случая медики зарегистрировали на прошлой неделе. Об этом сообщил пресс-центр Министерства здравоохранения.

6 января от гриппа умер 54-летний мужчина. Известно, что он пытался лечиться дома и обратился к врачам только на пятый день болезни, когда ему стало совсем плохо. 7 января умер от осложнений гриппа 43-летний мужчина. Известно, что он работал медиком, поэтому решил, что сможет лечиться самостоятельно дома. За медицинской помощью он обратился поздно.

В обоих случаях также медики обнаружили хронические заболевания, осложнения которых из-за гриппа привели к смерти.

Начиная с октября 2018 года, в Киеве зарегистрировано шесть летальных исходов от осложнений после гриппа. С начала 2019 года пятеро украинцев умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А.

Напомним, что украинские эпидемиологи рассказали украинцам, когда следует ожидать пик эпидемии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.