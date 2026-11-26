Женщина погибла на остановочной платформе Мотовиловка, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n217673-v-kievskoy-oblasti-pod-kolesami-poezda-pogibla-jenschina.html

Ракурс

У Фастівському районі Київської області під колесами потяга загинула жінка.

Про це сьогодні, 26 листопада, повідомила поліція Київщини.

26 листопада до поліції надійшло повідомлення від чергової працівниці про те, що в межах зупиночної платформи Мотовилівка загинула жінка, — вказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, під колесами пасажирського потягу сполученням Рахів-Київ загинула 62-річна місцева жителька.

Відомо, що вона переходила залізничні колії у невстановленому місці. Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак, на жаль, уникнути трагедії не вдалося, — розповіли у поліції. — Від отриманих травм громадянка померла на місці події.

Слідчі Фастівського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу.