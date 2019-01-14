Пенсіонерка-вбивця безпритульних собак отримала умовний термін. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/ua/n116786-pensionerka-vbyvcya-bezprytulnyh-sobak-otrymala-umovnyy-termin.html

Racurs.ua

Пенсіонерці з Дніпропетровщини, яка вбила безпритульну тварину на очах у дітей, суд дав умовний термін.

Софіївський райсуд Дніпропетровської області визнав 60-річну мешканку Девладова винною у вбивстві собак і засудив до п’яти років ув’язнення з випробувальним терміном у три роки, повідомляє прес-служба облпрокуратури.

У серпні 2018 року пенсіонерка скоїла два вбивства безпритульних собак. На очах у дітей жінка помістила собаку в поліетиленовий мішок і кілька разів вдарила ним об дорогу. Від отриманих травм собака помер. Пенсіонерка викинула його у смітник.

Через деякий час жінка повторила вбивство безпритульної тварини. Вона лопатою забила до смерті ще одну собаку.

На суді пенсіонерка повністю визнала свою провину.

Раніше повідомлялося, що догхантер Олексій Святогор попри домашній арешт розгулює Києвом.