В Индии крокодил проглотил биолога, кормившего хищника (ФОТО, ВИДЕО)

В Индии крокодил живьем съел биолога. Фото: Vesti.Ru

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Racurs.ua

Крокодил съел биолога в индийской лаборатории. Во время кормления сотрудница учреждения подошла слишком близко к заграждению, что позволило рептилии затащить жертву в свой вольер.

Инцидент произошел в индийской провинции Северный Сулавеси в пятницу, 11 января, сообщает сегодня Lenta.ru, ссылаясь на Daily Mail.

Полицейские считают, что пятиметровый крокодил встал на задние лапы, подпрыгнул и схватил 44-летнюю женщину. Рептилия не съела ее полностью, потому что не была голодна. Сотрудники лаборатории позднее заметили изуродованное тело в вольере. Они достали его, а рептилию направили к ветеринарам и вызвали полицию.

Отмечается, что крокодил по кличке Мэрри, который съел биолога, никогда ранее не нападал на людей, а только на других крокодилов.

Правоохранительные органы Индии начали проверку касательно разрешения на содержание крокодила в лаборатории. Полицейские установили, что владельцем лаборатории и хозяином хищника является гражданин Японии.

Ранее сообщалось, что в Индонезии огромный питон проглотил женщину, которая работала в поле.