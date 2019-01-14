В Індії крокодил проковтнув біолога, який годував хижака (ФОТО, ВІДЕО)

В Індії крокодил живцем з'їв біолога. Фото: Vesti.Ru

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Крокодил з’їв біолога в індійській лабораторії. Під час годування хижака співробітниця закладу підійшла дуже близько до загорожі, що дозволило рептилії затягнути жертву у свій вольєр.

Інцидент стався в індійській провінції Північне Сулавесі в п’ятницю, 11 січня, повідомляє сьогодні Lenta.ru, посилаючись на Daily Mail.

Поліцейські вважають, що п’ятиметровий крокодил став на задні лапи, підстрибнув і схопив 44-річну жінку. Рептилія не з’їла її повністю, бо не була голодною. Співробітники лабораторії пізніше помітили понівечене тіло у вольєрі. Вони дістали його, а рептилію направили до ветеринарів і викликали поліцію.

Зазначається, що крокодил на прізвисько Меррі, який з’їв біолога, ніколи раніше не нападав на людей, а лише на інших крокодилів.

Правоохоронні органи Індії почали перевірку щодо дозволу на утримання крокодила в лабораторії. Поліцейські встановили, що власником лабораторії та господарем хижака є громадянин Японії.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії величезний пітон проковтнув жінку, яка працювала в полі.