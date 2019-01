Ракету з вічним двигуном створили у США

Вчені з університету Центральної Флориди спільно з фахівцями компанії Honeybee Robotics створили прототип космічного корабля World Is Not Enough (WINE) з нескінченним пальним.

Корабель здатний витягувати воду з астероїдів і комет, а потім використовувати її як пальне для реактивного парового двигуна. Теоретично він може генерувати пальне для своєї роботи нескінченно, але для цього треба вчасно перелітати від астероїда до астероїда, пише Phys.org.

Випробування цієї ракети провели 31 грудня 2018 року. Вчені створили ґрунт, аналогічний тому, що знаходиться на поверхні дрібних космічних об'єктів. В результаті корабель WINE успішно добув воду і зробив з неї пальне. Викид пари вийшов досить потужний, його досить, щоб ракета знову злетіла.

За словами фахівців, ця технологія може бути застосована для вивчення таких небесних тіл, як Місяць, Церера, Європа (супутник Юпітера), Титан (супутник Сатурна) і Плутон.

Цікаво, що розмір цього корабля з мікрохвильову піч. Але вчені також хочуть створити для нього невеликий ядерний реактор, щоб він зміг працювати у віддалених регіонах Сонячної системи.