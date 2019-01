Ракету с вечным двигателем создали в США

Ракеты с вечным двигателем создали в США

Ученые из университета Центральной Флориды совместно со специалистами компании Honeybee Robotics создали прототип космического корабля World Is Not Enough (WINE) с бесконечным топливом.

Корабль способен извлекать воду из астероидов и комет, а затем использовать ее в качестве топлива для реактивного парового двигателя. Теоретически он может генерировать топливо для своей работы бесконечно, но для этого надо вовремя перелетать от астероида к астероиду, пишет Phys.org.

Испытания этой ракеты провели 31 декабря 2018 года. Ученые создали грунт, аналогичный тому, что находится на поверхности мелких космических объектов. В результате корабль WINE успешно добыл воду и сделал из нее топливо. Выброс пара получился мощный, его достаточно, чтобы ракета снова взлетела.

По словам специалистов, эта технология применима для изучения таких небесных тел, как Луна, Церера, Европа (спутник Юпитера), Титан (спутник Сатурна) и Плутон.

Удивительно, что размер этого корабля с микроволновую печь. Но ученые также хотят предусмотреть для него небольшой ядерный реактор, чтобы он смог работать в удаленных регионах Солнечной системы.