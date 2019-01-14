Головні події 14 січня: катастрофа літака в Ірані, штурм медуніверситету в Києві, смерть мера Гданська

Головні події 14 січня 2019 року

https://racurs.ua/ua/n116799-golovni-podiyi-za-14-sichnya-katastrofa-litaka-v-irani-shturm-meduniversytetu-v-kyievi-smert.html

Racurs.ua

В Ірані сьогодні сталася авіакатастрофа за участю вантажного літака Boeing 707 (Боїнг). Повітряна машина зазнала аварії під час посадки в аеропорту «Фатх» міста Карадж, що в передмісті Тегерана.

Штурм адміністративної будівлі Національного медичного університету ім. Богомольця прихильниками екс-ректора Катерини Амосової відбувся сьогодні вранці в Києві. Штурм медуніверситету та спроба його захоплення є незаконними, наголосило Міністерство охорони здоров’я на сторінці у Facebook.

Солом’янський районний суд міста Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зайнятися розслідуванням можливого одержання хабара генеральним прокурором України Юрієм Луценком у змові з його першим заступником Дмитром Сторожуком. Про це йдеться в ухвалі суду від 28 грудня 2018 року, яку нещодавно оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Мер польського міста Гданськ Павел Адамович помер у лікарні від отриманих ножових поранень. На нього напав злочинець-рецидівист прямо під час виступу на сцені. Сталося це в неділю, 13 січня. Адамовичу зробили кілька операцій загальною тривалістю п’ять годин — операції на серці та в області живота. Лікарі зробили все можливе, але врятувати життя мера Гданська не вдалося.