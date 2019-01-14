Мер Гданська Павел Адамович помер у лікарні

https://racurs.ua/ua/n116794-mer-gdanska-pavel-adamovych-poranenyy-recydyvistom-pomer-u-likarni.html

Racurs.ua

Мер польського міста Гданськ Павел Адамович помер у лікарні від отриманих напередодні ножових поранень.

На нього напав злочинець-рецидівист під час виступу на сцені. Сталося це під час масової акції у неділю, 13 січня, пише SkyNews.

Адамовичу зробили кілька операцій загальною тривалістю п’ять годин — на серці та в області живота. Лікарі зробили все можливе, але врятувати життя мера Гданська не вдалося.

Нaгaдаємo, щo нaпaдник після атаки на Адамовича вигукувaв, щo сaме мер винен у тoму, щo чоловік нaчебтo незaслуженo відсидів кількa рoків у тюрмі. У підозрюваного знайшли пoсвідчення прaцівникa ЗМІ. Цей дoкумент злoвмисник викoристaв, аби пoтрaпити на сцену, де під час благодійної акції виступав Адамович.