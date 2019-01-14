Водій-порушник наїхав на поліцейського під час складання протоколу на Дніпропетровщині

Водій-порушник наїхав на поліцейського. Фото: Інформаційний потік Рівне

https://racurs.ua/ua/n116790-vodiy-porushnyk-nayihav-na-policeyskogo-pid-chas-skladannya-postanovy.html

Racurs.ua

Водій наїхав на поліцейського під час складання постанови за порушення правил дорожнього руху в Дніпропетровській області.

Інцидент стався сьогодні, 14 січня, близько 3.00 ночі у місті Кам’янське, повідомляє відділ комунікації облуправління Нацполіції.

Поліцейський зупинив водія, який порушив правила дорожнього руху, для перевірки документів. Під час складання постанови 28-річний порушник наїхав на поліцейського та зник з місця події. Правоохоронець дістав травми середньої тяжкості.

У поліції розпочато розслідування за фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівникові поліції через виконання ним службових обов’язків. Затримати водія-порушника поки що не вдалося.

Раніше повідомлялося, що квартирні злодії під час втечі наїхали на двох поліцейських.