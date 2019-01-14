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Ракурс
Водитель-нарушитель наехал на полицейского. Фото: Інформаційний потік Рівне

Водитель-нарушитель наехал на полицейского при составлении протокола на Днепропетровщине

14 янв 2019, 16:10
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Водитель наехал на полицейского при составлении постановления за нарушение правил дорожного движения в Днепропетровской области.

Инцидент произошел сегодня, 14 января, около 3.00 ночи в городе Каменское, сообщает отдел коммуникации облуправления Нацполиции.

Полицейский остановил водителя, нарушившего правила дорожного движения, для проверки документов. При составлении протокола 28-летний нарушитель наехал на полицейского и скрылся с места происшествия. Правоохранитель получил травмы средней тяжести.

В полиции начали расследование по факту умышленного причинения телесных повреждений работнику полиции при выполнении им служебных обязанностей. Задержать водителя-нарушителя пока что не удалось.

Ранее сообщалось, что квартирные воры при попытке скрыться наехали на двух полицейских.

Источник: Ракурс


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