Ким Чен Ын, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/n116793-yadernaya-programma-kndr-kim-chen-yn-tayno-poluchil-material-dlya-shesti-atomnyh-bomb-bloomberg.html

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Северная Корея продолжает тайно развивать свои ядерные и ракетные программы, несмотря на достигнутые во время саммита в июне 2018 года договоренности.

Создание ракет и боеголовок продолжается с такой же скоростью, как и прежде. Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников в среде профильных экспертов.

В частности, КНДР получила радиоактивные материалы, которых хватит для изготовления еще шести атомных бомб, несмотря на заявления своего лидера Ким Чен Ына о прекращении ядерной программы.

«Нет никаких признаков того, что их ядерные и ракетные программы замедлились или приостановились, — отмечает Мелисса Ханам, эксперт по анализу распространения оружия на основе спутниковых изображений и других общедоступных данных. — Скорее они достигли нового этапа».

Недавно стало известно, что Северная Корея продолжает эксплуатировать два подозрительные объекты, в которых могут размещаться центрифуги для обогащения урана.

По мнению аналитиков, это лишь вопрос времени, когда КНДР получит систему нацеливания и технологии, необходимые для надежного возврата баллистических ракет с ядерными боеголовками в атмосферу на завершающем этапе полета.

Напомним, в ноябре 2018 года Северная Корея пригрозила возобновить разработку ядерного оружия из-за американских санкций.