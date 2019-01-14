Кім Чен Ин, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/ua/n116793-yaderna-programa-kndr-kim-chen-yn-taiemno-otrymav-material-dlya-shesty-atomnyh-bomb-bloomberg.html

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Північна Корея продовжує таємно розвивати свої ядерні та ракетні програми попри досягнуті під час саміту в червні 2018 року домовленості.

Створення ракет і боєголовок триває з такою ж швидкістю, як і раніше. Про це стало відомо агентству Bloomberg від джерел у середовищі профільних експертів.

Зокрема, КНДР отримала радіоактивні матеріали, яких вистачить для виготовлення ще шести атомних бомб, попри заяви свого лідера Кім Чен Ина про припинення ядерної програми.

«Немає жодних ознак того, що їхні ядерні та ракетні програми сповільнилися або призупинилися, — зазначає Мелісса Ханам, експерт з аналізу розповсюдження зброї на основі супутникових зображень та інших загальнодоступних даних. — Скоріше вони досягли нового етапу».

Нещодавно стало відомо, що Північна Корея продовжує експлуатувати два підозрілі об'єкти, у яких можуть розміщуватися центрифуги для збагачення урану.

На думку аналітиків, це лише питання часу, коли КНДР отримає систему націлювання та технології, необхідні для надійного повернення балістичних ракет з ядерними боєголовками в атмосферу на завершальному етапі польоту.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Північна Корея погрожувала відновити розробку ядерної зброї через американські санкції.