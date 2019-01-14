«Международные авиалинии Украины» обнародовали новые правила провоза ручной клади (ИНФОГРАФИКА)

«Международные авиалинии Украины» обнародовали новые правила провоза ручной клади

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Racurs.ua

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) снижает нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах, начиная с 15 января 2019 года. Об этом сообщил пресс-центр МАУ.

Эти нормы будут действовать для тех пассажиров, которые купили билеты после 1 ноября 2018 года. Если же билеты приобретены ранее, то для этих пассажиров еще будут действовать старые нормы.

Отныне пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета одно место ручной клади, ее вес должен быть до 7 кг. Размеры не должны превышать 55×40×20 см. Также с собой можно будет взять верхнюю одежду и зонтик.

Любые вещи или аксессуары, например, ноутбук, пресса, фотоаппарат, товары duty free, документы, должны быть размещены внутри ручной клади.

Если же пассажир приобрел билет, в стоимость которого входит перевозка зарегистрированного багажа, то с собой на борт самолета можно будет взять два места ручной клади. Второе место должно быть не более 5 кг и 40×30×10 см.

Всем пассажирам будут предлагать приобрести одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг за 15 евро. Оплатить можно будет в аэропорту.

Ранее МАУ позволяла бесплатно брать с собой в салон самолета предметы весом до 5 кг: одну дамскую или мужскую сумку, один фотоаппарат или бинокль, один ноутбук, прессу, один зонтик или трость, одну единицу верхней одежды, одну пару костылей.