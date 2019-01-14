Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Международные авиалинии Украины» обнародовали новые правила провоза ручной клади

«Международные авиалинии Украины» обнародовали новые правила провоза ручной клади (ИНФОГРАФИКА)

14 янв 2019, 15:53
999

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) снижает нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах, начиная с 15 января 2019 года. Об этом сообщил пресс-центр МАУ.

Эти нормы будут действовать для тех пассажиров, которые купили билеты после 1 ноября 2018 года. Если же билеты приобретены ранее, то для этих пассажиров еще будут действовать старые нормы.

Отныне пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета одно место ручной клади, ее вес должен быть до 7 кг. Размеры не должны превышать 55×40×20 см. Также с собой можно будет взять верхнюю одежду и зонтик.

Любые вещи или аксессуары, например, ноутбук, пресса, фотоаппарат, товары duty free, документы, должны быть размещены внутри ручной клади.

Если же пассажир приобрел билет, в стоимость которого входит перевозка зарегистрированного багажа, то с собой на борт самолета можно будет взять два места ручной клади. Второе место должно быть не более 5 кг и 40×30×10 см.

Всем пассажирам будут предлагать приобрести одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг за 15 евро. Оплатить можно будет в аэропорту.

«Международные авиалинии Украины» обнародовали новые правила провоза ручной клади. Инфографика: МАУРанее МАУ позволяла бесплатно брать с собой в салон самолета предметы весом до 5 кг: одну дамскую или мужскую сумку, один фотоаппарат или бинокль, один ноутбук, прессу, один зонтик или трость, одну единицу верхней одежды, одну пару костылей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше