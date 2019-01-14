Погода в Украине на 15 января: в отдельные регионы вернутся морозы, ожидается снег (КАРТА)

Погода в Украине зимой. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116789-pogoda-v-ukraine-na-15-yanvarya-v-otdelnye-regiony-vernutsya-morozy-ojidaetsya-sneg-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине 15 января ожидается снежная. В ряде центральных, северных и южных областей будет облачно с прояснением.

Ночью ожидается 3−5° мороза в западных областях, в восточных областях от 1° мороза до 1° тепла. В южных регионах ожидается до 0−2° мороза. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Днем синоптики прогнозируют 1−4° мороза, на Донбассе воздух прогреется до 2° выше нуля.

В Киеве 15 января ночью будет падать снег, днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2−4° мороза, днем тоже прогнозируется от минус 2−4°.

Во Львове во вторник прогнозируют снег. Столбики термометров ночью покажут 3−5° мороза, днем 1−3° мороза.

В Одессе в ближайшие сутки синоптики прогнозируют ночью снег, а днем — без осадков. Температура ночью 0−2° мороза, днем от 0° до 2° ниже нуля.

В Днепре завтра ночью и днем Гидрометцентр обещает снег. Ночью температура воздуха составит от 1° мороза до 1° тепла, днем тоже ожидается от 1° мороза до 1° тепла.

В Харькове во вторник прогнозируют снег. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем от минус 1° до плюс 1°.

В Карпатах 15 января ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха ночью 3−6° мороза, днем 1−4° ниже нуля по Цельсию.

Геомагнитное состояние в Украине 15 января будет относительно спокойным. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 14 января по всей территории страны ожидается сильный ветер и метели. Синоптики предупреждают о порывах ветра 15−20 м/сек. На высокогорье Карпатских гор прогнозируются метели и дожди.