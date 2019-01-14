Погода в Україні на 15 січня: в окремі регіони повернуться морози, очікується сніг (КАРТА)

Погода в Україні взимку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n116789-pogoda-v-ukrayini-na-15-sichnya-v-okremi-regiony-povernutsya-morozy-ochikuietsya-snig-karta.html

Racurs.ua

Погода в Україні 15 січня очікується сніжна. В низці центральних, північних та південних областей буде хмарно з проясненням.

Вночі очікується 3−5° морозу в західних областях, в східних областях від 1° морозу до 1° тепла. У південних регіонах очікується до 0−2° морозу. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вдень синоптики прогнозують 1−4° морозу, на Донбасі повітря прогріється до 2° вище нуля.

У Києві 15 січня вночі падатиме сніг, вдень — без істотних опадів. Температура повітря вночі 2−4° морозу, вдень теж прогнозується від мінус 2−4°.

У Львові у вівторок прогнозують сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° морозу, вдень 1−3° морозу.

В Одесі найближчої доби синоптики прогнозують вночі сніг, а вдень — без опадів. Температура вночі 0−2° морозу, вдень від 0° до 2° нижче нуля.

У Дніпрі завтра вночі та вдень Гідрометцентр обіцяє сніг. Вночі температура повітря становитиме від 1° морозу до 1° тепла, вдень очікується теж від 1° морозу до 1° тепла.

У Харкові у вівторок прогнозують сніг. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень від мінус 1° до плюс 1°.

У Карпатах 15 січня очікуються опади у виді снігу. Температура повітря вночі 3−6° морозу, вдень 1−4° нижче нуля за Цельсієм.

Геомагнітний стан в Україні 15 січня буде відносно спокійним. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 14 січня по всій території країни очікується сильний вітер та хуртовини. Синоптики попереджають про пориви вітру 15−20 м/с. На високогір’ї Карпатських гір прогнозуються хуртовини і дощі.