Мэр Гданьска Адамович умер в больнице после нападения рецидивиста

Мэр Гданьска Павел Адамович умер в больнице

https://racurs.ua/n116794-mer-gdanska-pavel-adamovich-ranenyy-recidivistom-umer-v-bolnice.html

Racurs.ua

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович умер в больнице от полученных накануне ножевых ранений.

На него напал преступник-рецидивист прямо во время выступления на сцене. Произошло это во время массовой акции в воскресенье, 13 января, пишет Sky News.

Адамовичу сделали несколько операций общей продолжительностью пять часов — на сердце и в области живота. Врачи сделали все возможное, но спасти жизнь мэра Гданьска не удалось.

Напомним, что налетчик после атаки на Адамовича выкрикивал, что именно мэр виновен в том, что мужчина якобы незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме. У подозреваемого нашли удостоверение работника СМИ. Этот документ злоумышленник использовал, чтобы попасть на сцену, где во время благотворительной акции выступал Адамович.