«Солсберийские шпионы» Боширов и Петров попали под санкции Евросоюза

Российские шпионы Александр Мишкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов), фото - Forbes.ru

https://racurs.ua/n116887-solsberiyskie-shpiony-boshirov-i-petrov-popali-pod-sankcii-evrosouza.html

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Представители 28 стран Евросоюза договорились о введении санкций против четырех подозреваемых в «деле Скрипалей».

Среди этих лиц — Александр Мишкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов), которых Великобритания подозревает в применении химического оружия на территории своей страны, сообщил 16 января в Твиттер журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Санкции утвердит Совет министров ЕС в понедельник, 21 января. Это будут первые санкции, введенные согласно нового режима контроля», — написал Йозвяк, не уточняя сути ограничений.

Кроме ответственных за атаку в Солсбери четырех сотрудников ГРУ, послы ЕС договорились включить в черный список и пятерых сирийских офицеров.

Напомним, что в марте 2018 года в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Врачам удалось спасти их жизни.

Лондон обвинил в нападении Москву, обнародовав подробный доклад о пребывании россиян в стране.

Сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин (ранее известные как Руслан Боширов и Александр Петров) заявляли, что путешествовали в Солсбери, заинтересовавшись местными туристическими объектами, в частности, шпилем собора.