В Великобритании будут сажать за съемку из-под юбки

https://racurs.ua/n116886-v-velikobritanii-budut-sajat-za-semku-iz-pod-ubki.html

Racurs.ua

В Великобритании Верхняя палата парламента уже согласовала закон, согласно которому за тайную фото- или видеосъемку из-под одежды, например, из-под юбки, будут сажать за решетку.

Закон еще не вступил в силу, он еще требует королевского согласования, которое является формальным, но все равно необходимым, пишет CNN.

Законом будет предусмотрено до­ двух лет тюремного заключения, если человек тайно без согласия другого лица сделает съемку из-под юбки или другой одежды. Серьезных правонарушителей будут вносить в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.

Кампанию за принятие такого закона начала в 2017 году Джина Мартин. В своем Twitter она сообщила, что очень счастлива, узнав о принятии закона.

Девушка утверждает, что на фестивале в Гайд-парке (Лондон) незнакомец сфотографировал ее из-под юбки. После этого она обратилась в полицию, но там ей заявили, что такие действия не являются преступлением. Джина начала сбор подписей. Когда петиция собрала более 111 тыс. подписей это приобрело широкий резонанс в обществе и обратило внимание властей.

В Шотландии наказание за тайную съемку из-под одежды уже действует еще с 2010 года.