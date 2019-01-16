В Великобритании будут сажать за съемку из-под юбки

В Великобритании будут сажать за съемку из-под юбкиhttps://racurs.ua/n116886-v-velikobritanii-budut-sajat-za-semku-iz-pod-ubki.htmlRacurs.ua
В Великобритании Верхняя палата парламента уже согласовала закон, согласно которому за тайную фото- или видеосъемку из-под одежды, например, из-под юбки, будут сажать за решетку.
Закон еще не вступил в силу, он еще требует королевского согласования, которое является формальным, но все равно необходимым, пишет CNN.
Законом будет предусмотрено до двух лет тюремного заключения, если человек тайно без согласия другого лица сделает съемку из-под юбки или другой одежды. Серьезных правонарушителей будут вносить в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве.
Кампанию за принятие такого закона начала в 2017 году Джина Мартин. В своем Twitter она сообщила, что очень счастлива, узнав о принятии закона.
Девушка утверждает, что на фестивале в Гайд-парке (Лондон) незнакомец сфотографировал ее из-под юбки. После этого она обратилась в полицию, но там ей заявили, что такие действия не являются преступлением. Джина начала сбор подписей. Когда петиция собрала более 111 тыс. подписей это приобрело широкий резонанс в обществе и обратило внимание властей.
В Шотландии наказание за тайную съемку из-под одежды уже действует еще с 2010 года.