ФСБ увидела «шпиона» СБУ в водителе автобуса. Фото: E-news.su

https://racurs.ua/n116881-fsb-uvidela-shpiona-sbu-v-voditele-avtobusa.html

Racurs.ua

В России в очередной раз заявили о разоблачении украинского «шпиона». Подозрения в шпионаже пали на водителя автобуса Киев — Симферополь.

В ФСБ РФ утверждают, что водителя по имени Леонид Каплун завербовал сотрудник Службы безопасности Украины на админгранице с Крымским полуостровом. Каплун якобы должен был сообщать о количестве военной техники и российских пограничников в оккупированном Крыму, сообщает РИА «Новости».

При этом ФСБ отпустили подозреваемого якобы потому, что он еще не успел передать никаких данных, но запретила ему въезд в Россию на 20 лет.

В то же время в СБУ опровергли информацию о существовании украинского шпиона Каплуна. Пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская сообщила в комментарии «Громадському», что данные, обнародованные ФСБ РФ, является фейковыми, а среди сотрудников СБУ такого сотрудника нет.

Ранее сообщалось, что в России за шпионаж осудили украинского юриста, который регулярно ездил в Нижний Новгород за лекарствами для сына.