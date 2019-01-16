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Мороз и солнце в Украине, фото — "Ракурс"

Погода в Украине на 17 января: без осадков, синоптики ожидают потепление (КАРТА)

16 янв 2019, 15:30
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Погода в Украине 17 января будет преимущественно солнечной.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 10 градусов мороза на востоке страны и от 1 до 4 градусов ниже нуля в западных областях, сообщили в Укргидрометцентре.

Днем в большинстве областей потеплеет на несколько градусов. Температура достигнет от 5−7 градусов выше нуля на западе до 1−4 градусов мороза на востоке. Ветер юго-западный 7−12 м/с.

Погода в Киеве в четверг, 17 января, будет морозной и сухой. Ночью столбики термометра опустятся до 5−7° мороза, днем ​​будет теплее — до 1° выше нуля.

Во Львове завтра ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью до 2° мороза, днем ​​будет теплее — 4−6° выше нуля.

В Днепре и Харькове 17 января будет солнечно и холодно. Ночью столбики термометра опустятся до 9−11° мороза, днем ​​— от 0° до 2° ниже нуля.

Солнечной и сухой погода завтра будет и в Одессе. Ночью ожидается мороз — до -6 °, а днем ​​будет от 3° до 5° тепла.

Погода в Украине 17 января. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка 17 января будет спокойной. В течение дня возможны только небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 17 января, скриншот — gismeteo.ua

Источник: Ракурс


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