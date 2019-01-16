Как в Нью-Йорке снесли мост через реку: впечатляющее видео взрыва

Момент взрыва моста в Нью-Йорке. Фото: Ваши новости

https://racurs.ua/n116884-kak-v-nu-yorke-snesli-most-cherez-reku-vpechatlyauschee-video-vzryva.html

Racurs.ua

В крупнейшем городе США — Нью-Йорке сегодня взорвали мост. Это была запланированная мера, поскольку рядом уже построен новый путепровод через Гудзон.

Подорванный мост под названием Таппан Зи прослужил более 60 лет. Новым же мостом, как ожидается, американцы будут пользоваться до 100 лет.

Между тем напомним, что в российской столице Москве в первые минуты нового года обрушился пешеходный мост в парке, где проходили праздничные мероприятия. Момент крушения попал на видео, так стало известно, что он упал во время звучания гимна РФ. В результате 13 человек получили различные травмы.