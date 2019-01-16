Як у Нью-Йорку знесли міст через річку: вражаюче відео вибуху

Момент вибуху моста в Нью-Йорку. Фото: Ваші новини

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У найбільшому місті США — Нью-Йорку сьогодні підірвали міст. Це був запланований захід, оскільки поруч вже побудовано новий шляхопровід через Гудзон.

Підірваний міст під назвою Таппан Зі прослужив понад 60 років. Новим же мостом, як очікується, американці користуватимуться до 100 років.

Між тим нагадаємо, що в російській столиці Москві в перші хвилини нового року обвалився пішохідний міст у парку, де тривали святкові заходи. Цей момент потрапив на відео, так стало відомо, що міст упав під час звучання гімну РФ. Як наслідок, 13 осіб дістали різні травми.