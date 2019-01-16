В НБУ дали прогноз курса гривны на 2019 год

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Racurs.ua

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал прогноз курса гривны в 2019 году. В НБУ прогнозируют, что он перетерпит незначительные колебания в течение года. Об этом сегодня, 16 января, на брифинге в Киеве заявил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, без колебаний курса в течение года не обойдется. Главная причина — это зависимость украинских экспортеров от мировой экономики. Также значительное влияние на формирование курса оказывают цены на энергетические ресурсы.

Смолий заверил, что все эти колебания можно сгладить, используя золотовалютные резервы Украины. Он отметил, что НБУ имеет такой опыт даже при резких колебаниях курса. То есть все будет зависеть от того, как сложится ситуация на сырьевых и торговых внешних рынках.

Как свидетельствуют данные НБУ, средневзвешенный курс гривны в течение 2018 вырос на 1,03%, то есть с 2 тыс. 760,73 грн за 100 долл. до 2 тыс. 789,29 грн. Курс покупки вырос на 0,94%: с 2 тыс. 744,07 грн за 100 долл. до 2 тыс. 769,92 грн.