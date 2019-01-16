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Ракурс
В Одесской области повесился водитель, который наехал на двух подростков. Фото: Armiya.az

Повесился водитель, наехавший на подростков в Одесской области (ФОТО)

16 янв 2019, 14:43
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В Одесской области повесился водитель, который признался в наезде на несовершеннолетних девушек в селе Боково.

Сегодня утром родственники нашли 46-летнего жителя села повешенным в одной из хозяйственных построек близ его дома, сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

По словам родственников, вчера он признался в наезде на двух девушек и сообщил, что хочет покончить с собой.

15 января в селе действительно произошло ДТП, в котором пострадали подростки. Водитель автомобиля ГАЗ-24 во время проезда по скользкому и неосвещенному участку дороги наехал на двух девушек 13 и 15 лет. После наезда водитель бросил свою машину и скрылся с места происшествия. Подростки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

После наезда водитель оставил свою машину и скрылся с места происшествия. Фото: od.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Харьковской области водитель наехал на женщину и трех подростков.

Источник: Ракурс


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