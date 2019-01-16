Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Одеській області повісився водій, що наїхав на двох підлітків. Фото: Armiya.az

Повісився водій, що наїхав на підлітків в Одеській області (ФОТО)

16 січ 2019, 14:43
999

В Одеській області повісився водій, який зізнався в наїзді на неповнолітніх дівчат у селі Боково.

Сьогодні вранці родичі знайшли 46-річного мешканця села повішеним в одній із господарських будівель поблизу його будинку, повідомляє прес-служба облуправління Нацполіції.

За словами родичів, учора він зізнався в наїзді на двох дівчат і повідомив, що хоче накласти на себе руки.

15 січня в селі справді сталася ДТП, в якій постраждали підлітки. Водій автомобіля ГАЗ-24 під час проїзду слизькою та неосвітленою ділянкою дороги наїхав на двох дівчат 13 та 15 років. Після наїзду водій залишив своє авто і зник з місця події. Підлітки дістали ушкодження різного ступеня тяжкості, їх було госпіталізовано.

Після наїзду водій залишив свою автівку та зник з місця події. Фото: od.npu.gov.ua

Раніше повідомлялось, що в Харківській області водій наїхав на жінку та трьох підлітків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше