Повісився водій, що наїхав на підлітків в Одеській області (ФОТО)

В Одеській області повісився водій, що наїхав на двох підлітків. Фото: Armiya.az

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В Одеській області повісився водій, який зізнався в наїзді на неповнолітніх дівчат у селі Боково.

Сьогодні вранці родичі знайшли 46-річного мешканця села повішеним в одній із господарських будівель поблизу його будинку, повідомляє прес-служба облуправління Нацполіції.

За словами родичів, учора він зізнався в наїзді на двох дівчат і повідомив, що хоче накласти на себе руки.

15 січня в селі справді сталася ДТП, в якій постраждали підлітки. Водій автомобіля ГАЗ-24 під час проїзду слизькою та неосвітленою ділянкою дороги наїхав на двох дівчат 13 та 15 років. Після наїзду водій залишив своє авто і зник з місця події. Підлітки дістали ушкодження різного ступеня тяжкості, їх було госпіталізовано.

Раніше повідомлялось, що в Харківській області водій наїхав на жінку та трьох підлітків.