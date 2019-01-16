Незаконне збагачення Геращенка більше не розслідують у НАБУ (ФОТО, ВІДЕО)

Антон Геращенко, фото — Слово і діло

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Антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження у справі про незаконне збагачення народного депутата Антона Геращенка.

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) не знайшли ознак злочину у справі, повідомили 16 січня у Bihus.Info з посиланням на відповідь НАБУ.

В Антикорупційному бюро не змогли перевірити доходи тестя нардепа, який буцімто оплачував оренду багатогабаритної квартири свого зятя.

Саме це стало аргументом закрити справу. НАБУ розслідувало джерела походження коштів, за допомогою яких Олексій Шамбур щомісяця орендував для зятя квартиру за 3 тис. дол. і придбав два автомобілі, якими користувався Антон Геращенко.

Шамбур стверджував, що ці кошти він заощадив у 1991−1996 під час роботи у ТОВ «Азов-Бюро». Крім того, тесть Антона Геращенко отримав доходи від набуття спадщини.

Торік ЗМІ дізналися, що нардеп від «Народного фронту» за кошти свого тестя Олексія Шамбура орендував за 3 тис. дол. на місяць квартиру у столиці площею 200 кв. м.

При цьому Шамбур до 2016 року не отримував доходів, а згодом отримав приблизно 270 тис. грн від підприємницької діяльності. Антон Геращенко також не міг сплачувати оренду, оскільки декларував річний дохід у сумі 100 тис. грн.

У серпні Солом’янський районний суд Києва зобов’язав НАБУ розпочати розслідування стосовно джерел збагачення Геращенка.