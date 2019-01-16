Незаконное обогащение Геращенко больше не расследуют в НАБУ (ФОТО, ВИДЕО)

Антон Геращенко, фото — Слово и дело

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Антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство в деле о незаконном обогащении народного депутата Антона Геращенко.

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) не нашли признаков преступления в деле, сообщили 16 января в Bihus.Info со ссылкой на ответ НАБУ.

В антикоррупционном бюро не смогли проверить доходы тестя нардепа, который якобы оплачивал аренду крупногабаритной квартиры своего зятя.

Именно это стало аргументом закрыть дело. НАБУ расследовало источники происхождения средств, с помощью которых Алексей Шамбур ежемесячно арендовал для зятя квартиру за 3 тыс. долл. и приобрел два автомобиля, которыми пользовался Антон Геращенко.

Шамбур утверждал, что эти средства он сэкономил в 1991—1996 во время работы в ООО «Азов-Бюро».

В прошлом году СМИ узнали, что нардеп от «Народного фронта» за счет своего тестя Алексея Шамбура арендовал за 3 тыс. долл. в месяц квартиру в столице площадью 200 кв. м.

При этом Шамбур до 2016 года не получал доходов, а впоследствии получил примерно 270 тыс. грн от предпринимательской деятельности. Антон Геращенко также не мог платить аренду, поскольку декларировал годовой доход в сумме 100 тыс. грн.

В августе Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ начать расследование в отношении источников обогащения Геращенко.