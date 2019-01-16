Монетизация субсидий: в Минсоцполитики назвали новые сроки денежных выплат

Монетизация субсидий

https://racurs.ua/n116880-monetizaciya-subsidiy-v-minsocpolitiki-nazvali-novye-sroki-denejnyh-vyplat.html

Racurs.ua

В систему монетизации субсидий внесут изменения. Такие намерения имеет Кабинет министров. Если эти изменения примут, то выплаты субсидии в денежной форме украинцы получат уже в марте 2019 года.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью «РБК-Украина».

Он рассказал, что было проведено совещание у президента Украины Петра Порошенко. В нем приняли участие премьер-министр, представители «Укрпочты», «Нафтогаза», Пенсионного фонда, общественных организаций. На совещании приняли решение, чтобы людям, которым субсидию назначили в октябре, уже в марте 2019 года начать выплаты помощи в денежной форме.

Цель такого нововведения — понять до мая, действительно ли это является эффективным. Безналичный механизм запустили с 1 января 2019 года, а наличный только на стадии разработки и экспериментов. Поэтому, по словам Ревы, сначала нужно посмотреть на практике, как это работает.

Министр пояснил, что параллельно запустят два механизма монетизации: наличный и безналичный.

На сегодня в Украине есть 4 млн получателей субсидий. Средний размер одной субсидии составляет 1,5 тыс. грн в отопительный период. То есть ежемесячно нужно выдавать наличными 6 млрд грн.

Украинцы, которые обратились в органы социальной защиты после 1 января 2019 года, будут получать субсидию пока в безналичной форме.