Роботов-сотрудников японского отеля уволили за профнепригодность

Японский отель уволил за профнепригодность сотрудников-роботов. Фото: Nikkei Asian Review

https://racurs.ua/n116872-robotov-sotrudnikov-yaponskogo-otelya-uvolili-iz-za-profneprigodnosti.html

Racurs.ua

Роботов, работавших в японском автоматизированном отеле, уволили из-за профнепригодности. Администрации гостиницы пришлось признать, что для выполнения многих функций нужны люди.

Больше ста роботов-сотрудников отеля Henn-na заменили людьми, сообщает TJournal, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Несмотря на концепцию автоматизированного отеля, открытого в Токио в 2015 году, руководству учреждения пришлось нанять людей. Роботы не справлялись с работой на рецепции, обязанностями администратора и носильщиков вещей. Посетителям отеля приходилось самостоятельно сканировать свои паспорта и другие документы, узнавать о достопримечательностях возле отеля и относить вещи в номера в снежную или дождливую погоду.

Посетители также признались, что робот помощник реагировал на храп гостей и будил их вопросами: «Чем могу помочь?». В целом робота роботов скорее раздражала посетителей, чем упрощала им жизнь.

Руководство гостиницы объяснило негативные моменты обслуживания роботами посетителей тем, что технологии быстро устаревают. Тем не менее, в отеле не намерены отказываться от концепции роботизированности, хотя и признали необходимость расширения штата людьми.

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