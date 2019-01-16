Роботів-співробітників японського готелю звільнили за профнепридатність

З японського готелю за профнепридатність звільнили роботів. Фото: Nikkei Asian Review

https://racurs.ua/ua/n116872-robotiv-spivrobitnykiv-yaponskogo-gotelu-zvilnyly-cherez-profneprydatnist.html

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Роботів, які працювали у японському автоматизованому готелі, звільнили через профнепридатність. Адміністрації готелю довелося визнати, що для виконання багатьох функцій потрібні люди.

Понад сотню роботів-співробітників готелю Henn-na замінили людьми, повідомляє TJournal, посилаючись на The Wall Street Journal.

Попри концепцію автоматизованого готелю, відкритого в Токіо у 2015 році, керівництву установи довелося найняти людей. Роботи не справлялися з роботою на рецепції, обов’язками адміністратора та носіїв речей. Відвідувачам готелю доводилося самостійно сканувати свої паспорти та інші документи, дізнаватися про визначні пам’ятки біля готелю та відносити речі в номери у снігову чи дощову погоду.

Відвідувачі також зізналися, що робот-помічник реагував на хропіння гостей і будив їх питаннями: «Чим можу допомогти?». Загалом робота роботів швидше дратувала відвідувачів, ніж спрощувала їм життя.

Керівництво готелю пояснило негативні моменти обслуговування роботами відвідувачів тим, що технології швидко старіють. Проте в готелі не мають наміру відмовлятися від концепції роботизованості, хоча й визнали необхідність розширення штату людьми.

Раніше повідомлялось, що в США під час доставлення посилки на вулиці згорів робот-кур'єр KiwiBot.