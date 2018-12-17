Повстання машин скасовується: згорів робот-кур'єр (ВІДЕО)

У США посеред вулиці загорівся робот. Фото: VistaNews.ru

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Racurs.ua

У США робот-кур'єр KiwiBot загорівся на одній з вулиць міста Берклі, виконуючи замовлення. Причиною загоряння стала несправність акумулятора, а також відсутність програмного відстеження його стану. Після цього випадку програмне забезпечення роботів вже оновили, пише The Verge.

Компанія Kiwi створила три види роботів для доставки їжі з кафе і ресторанів. Спочатку контейнери з їжеюставлять у робота, який їздить між стійкою в кафе і вулицею. На вулиці кур'єр переставляє контейнери в роботів-кур'єрів, що знаходяться в кузові велосипеда.

Після цього велосипед самостійно їде і розвозить роботів по району, а вони в свою чергу розвозять їжу безпосередньо клієнтам.

Компанія не розкриває подробиці функціонування цієї системи. Невідомий механізм, за допомогою якого роботи випускаються з вантажного відсіку велосипеда.

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