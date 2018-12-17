Головні події 17 грудня: новий статус Московського патріархату в Україні, обрана Громадська рада доброчесності, зміни в реєстрації автомобілів

Головны новини 17 грудня 2018 року. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n115761-golovni-podiyi-17-grudnya-novyy-status-moskovskogo-patriarhatu-v-ukrayini-obranyy-gromadska-rada.html

Racurs.ua

Сьогодні, 17 грудня, предстоятель Православної церкви України Епіфаній, якого у суботу, 15 грудня, обрали на об'єднавчому соборі, розповів про новий статус Московського патріархату в Україні, а також його глави митрополита Онуфрія.

У Києві 17 грудня відбулися вибори другого складу Громадської ради доброчесності (ГРД) при Вищій кваліфкомісії суддів України, повідомив у Фейсбук юрист Роман Маселко. Всього до складу Ради доброчесності мали намір потрапити 26 осіб при наявності двадцяти вакансій. Вибирали членів Ради представники 11 громадських організацій, які отримали відповідний допуск від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ).

У Польщі поблизу Віленського вокзалу у Варшаві сталася масова бійка між групами поляків та українців. Згідно з повідомленнями ЗМІ Польщі, під час конфлікту у хід пішли скляні пляшки.

В Україні внесено зміни до постанови щодо державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ у Twitter.