У Києві обрали Громадську раду доброчесності, яка оцінює кандидатів на посади суддів (ВІДЕО)

Завданням Громадської ради доброчесності є сприяння ВККСУ

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У Києві 17 грудня відбулися вибори другого складу Громадської ради доброчесності (ГРД) при Вищій кваліфкомісії суддів України, повідомив у Фейсбук юрист Роман Маселко.

До ГРД обрали: Вадима Валька, Євгена Воробйова, Михайла Жернакова, Романа Куйбіду, Андрія Кульбабу, Романа Маселка, Антона Марчука, Володимира Міщенка, Євгенію Моторевську, Дмитра Остапенка, Дениса Савченка, Андрія Савчука, Романа Смалюка, Максима Середу, Наталю Соколенко, Дмитра Стригуна, Романа Сухоставця, Галину Чижик, Тараса Шепеля, Олега Якимяка.

Всього до складу Ради доброчесності мали намір потрапити 26 осіб при наявності двадцяти вакансій. Вибирали членів Ради представники 11 громадських організацій, які отримали відповідний допуск від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ).

На зборах обрали й запасних членів ГРД, які приступлять до роботи у разі вибуття чинного члена Ради. Ними стали Ігор Багрій, Олена Луньова та Едуард Мєлких.

Завданням Громадської ради доброчесності є сприяння ВККСУ у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду) критеріям професійної етики і доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання.

До Ради входять 20 осіб, їх обирають на два роки.