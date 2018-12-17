У Варшаві сталася масова бійка між поляками та українцями

У Варшаві поляки побилися з українцями / ілюстраційне фото segodnya.ua

https://racurs.ua/ua/n115729-u-varshavi-stalasya-masova-biyka-mij-polyakamy-ta-ukrayincyamy.html

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У неділю поблизу Віленського вокзалу у Варшаві сталася масова бійка між групами поляків та українців. Згідно з повідомленнями ЗМІ Польщі, під час конфлікту у хід пішли скляні пляшки.

Причини сутички наразі невідомі, інформує «Польське радіо»

Очевидці подій були змушені сховатися у сусідній зупинці. За їхніми словами, спочатку почалася штовханина, яка після короткої словесної перепалки переросла у бійку.

Групи розійшлися, обмінюючись образами, перш ніж на місце події прибула поліція, залишивши після себе багато битого скла.

Нагадаємо, торік взимку у польському місті Ряшів групу українських студентів побили п’ятеро місцевих жителів. Конфлікт виник після розмови про національну приналежність Львова.

Також торік у Польщі підлітки жорстоко побили школярку з України.