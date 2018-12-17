Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Варшаві поляки побилися з українцями / ілюстраційне фото segodnya.ua

У Варшаві сталася масова бійка між поляками та українцями

17 гру 2018, 11:53
999

У неділю поблизу Віленського вокзалу у Варшаві сталася масова бійка між групами поляків та українців. Згідно з повідомленнями ЗМІ Польщі, під час конфлікту у хід пішли скляні пляшки.

Причини сутички наразі невідомі, інформує «Польське радіо»

Очевидці подій були змушені сховатися у сусідній зупинці. За їхніми словами, спочатку почалася штовханина, яка після короткої словесної перепалки переросла у бійку.

Групи розійшлися, обмінюючись образами, перш ніж на місце події прибула поліція, залишивши після себе багато битого скла.

Фото: Бійка у Варшаві

Нагадаємо, торік взимку у польському місті Ряшів групу українських студентів побили п’ятеро місцевих жителів. Конфлікт виник після розмови про національну приналежність Львова.

Також торік у Польщі підлітки жорстоко побили школярку з України.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше