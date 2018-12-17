Троє загиблих, четверо поранених: падіння холодильника призвело до обвалу даху на російському заводі (ВІДЕО)

Наслідки інциденту, фото: МНС РФ

https://racurs.ua/ua/n115728-troie-zagyblyh-chetvero-poranenyh-padinnya-holodylnyka-pryzvelo-do-obvalu-dahu-na-rosiyskomu.html

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На заводі «Техно груп» в підмосковному російському місті Дзержинську в результаті обвалу покрівлі загинули троє людей. Ще четверо отримали поранення.

Інцидент стався о 8.55 за київським часом, площа обвалення склала 170 кв. м, повідомляє прес-служба управління МНС РФ по Московській області.

Розбирання завалів триває, але більше людей під ними бути не повинно.

Повідомляється, що в цеху, де стався обвал, виробляли теплообмінні пристрої та холодильне обладнання.

За словами мера міста Віталія Панаморенка, попередньою причиною інциденту вважається падіння великого холодильника, повідомляє місцевий телеканал «360».

«Великих снігопадів не було, щоб на сніг грішити», — зазначає Панаморенко.

Нагадаємо, восени 2016 року в Росії стався обвал покрівлі на розташованому в Єкатеринбурзі «Машинобудівному заводі імені М. І. Калініна», на якому, зокрема, виробляють ракети до зенітних комплексів «Бук». Тоді загинули чотири людини, ще 16 були поранені, троє з них отримали важкі травми.

Причиною інциденту виявилися порушення про здійсненні будівельних робіт і відсутність належного контролю за станом будівлі.