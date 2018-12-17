Допилися до дефіциту: росіян попередили про нестачу горілки на Новий рік

Причина проблеми — введення оновлених зразків федеральних акцизних марок

https://racurs.ua/ua/n115727-dopylysya-do-deficytu-rosiyan-poperedyly-pro-nestachu-gorilky-na-novyy-rik.html

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У Росії може виникнути нестача алкоголю до новорічного столу, оскільки імпортерам цієї продукції не вистачає акцизних марок.

Причина проблеми — введення оновлених зразків федеральних спеціальних марок та акцизних марок у зв’язку із переходом на помарочний облік алкоголю з 1 січня 2019 року, повідомила 17 грудня газета «Ведомости».

Керівник Союзу імпортерів алкогольної продукції Валерій Філатов розповів, що терміни введення нових марок декілька разів переносилися, але акцизна митниця наразі так і не почала приймати заяви від імпортерів на видачу нових марок. На марки старого зразка заяви не приймають із жовтня.

Митники стверджують, що з 15 грудня імпортери можуть замовляти марки в автоматичному режимі через спеціальну програму. Але в одному із найбільших в РФ імпортерів алкоголю, групі компаній «МБГ-міленіум», переконують — не всі заяви будуть забезпечені марками.

Проблема не торкнеться більшої частини асортименту алкогольного імпорту, але певні алкогольні позиції будуть знаходитися в гострому дефіциті.

Нещодавно «Ракурс» повідомляв, що холодний і похмурий клімат сприяє розвитку алкоголізму. Дослідники з’ясували, що люди, які мешкають у холодному кліматі та не мають доступу до необхідної кількості сонячного світла, схильні вживати більше алкоголю. На думку дослідників, у північних країнах варто було б запровадити обмеження реклами алкогольних напоїв у зимовий період.