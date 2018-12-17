Допились до дефицита: россиян предупредили о нехватке водки на Новый год

Причина проблемы — введение обновленных образцов федеральных акцизных марок

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Racurs.ua

В России может возникнуть дефицит алкоголя к новогоднему столу, поскольку импортерам этой продукции не хватает акцизных марок.

Причина проблемы — введение обновленных образцов федеральных специальных марок и акцизных марок в связи с переходом на помарочний учет алкоголя с 1 января 2019 года, сообщила 17 декабря газета «Ведомости».

Руководитель Союза импортеров алкогольной продукции Валерий Филатов рассказал, что сроки введения новых марок несколько раз переносились, но акцизная таможня пока так и не начала принимать заявления от импортеров на выдачу новых марок. На марки старого образца заявления не принимают с октября.

Таможенники утверждают, что с 15 декабря импортеры могут заказывать марки в автоматическом режиме через специальную программу. Но в одном из крупнейших в РФ импортеров алкоголя, группе компаний «МБГ-миллениум», убеждают — не все заявления будут обеспечены марками.

Проблема не коснется большей части ассортимента алкогольного импорта, но определенные алкогольные позиции будут находиться в остром дефиците.

Недавно «Ракурс» сообщал, что холодный и мрачный климат способствует развитию алкоголизма. Исследователи выяснили, что люди, которые живут в холодном климате и не имеют доступа к необходимого количества солнечного света, склонны употреблять больше алкоголя.

По мнению исследователей, в северных странах следовало бы ограничить рекламу алкогольных напитков в зимний период.