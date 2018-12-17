Трое погибших, четверо раненых: падение холодильника привело к обвалу крыши на российском заводе (ВИДЕО)

Последствия инцидента, фото: МЧС РФ

https://racurs.ua/n115728-troe-pogibshih-chetvero-ranenyh-padenie-holodilnika-privelo-k-obvalu-kryshi-na-rossiyskom-zavode.html

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На заводе «Техно групп» в подмосковном российском городе Дзержинске в результате обвала кровли погибли трое человек. Еще четверо получили ранения.

Инцидент произошел в 8.55 по киевскому времени, площадь обрушения составила 170 кв. м, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Московской области.

Разбор завалов продолжается, но больше людей под ними быть не должно.

Сообщается, что в цеху, где произошло обрушение, производили теплообменные устройства и холодильное оборудование.

По словам мера города Виталия Панаморенко, предварительной причиной инцидента считается падение большого холодильника, сообщает местный телеканал «360».

«Больших снегопадов не было, чтобы на снег грешить», — отмечает Панаморенко.

Напомним, осенью 2016 года в России произошел обвал кровли на расположенном в Екатеринбурге «Машиностроительном заводе имени М. И. Калинина», на котором, в частности, производят ракеты к зенитным комплексам «Бук». Тогда погибли четыре человека, еще 16 были ранены, трое из них получили тяжелые травмы.

Причиной инцидента оказались нарушения при проведении строительных работ и отсутствие должного наблюдения за состоянием здания.