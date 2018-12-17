В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами

В Варшаве поляки подрались с украинцами / Иллюстрационное фото segodnya.ua

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Racurs.ua

В воскресенье у Виленского вокзала в Варшаве произошла массовая драка между группами поляков и украинцев. Согласно сообщениям СМИ Польши, участники конфликта использовали стеклянные бутылки.

На текущий момент неизвестно, что послужило причиной потасовки, информирует «Польске радіо».

Очевидцы событий были вынуждены прятаться возле соседней остановки. По их словам, сначала началась толкотня, которая после короткой словесной перепалки переросла в драку.

Группы разошлись, обмениваясь оскорблениями, прежде чем на место происшествия прибыла полиция, оставив после себя много битого стекла.

Напомним, зимой прошлого года в польском городе Жешув группу украинских студентов избили пятеро местных жителей. Конфликт возник после разговора о национальной принадлежности Львова.

Также в прошлом году в Польше подростки жестоко избили школьницу из Украины.