В Киеве выбрали Общественный совет добропорядочности, оценивающий кандидатов на должности судей (ВИДЕО)

Задачей Общественного совета добропорядочности является содействие ВККСУ

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Racurs.ua

В Киеве 17 декабря состоялись выборы второго состава Общественного совета добропорядочности (ОСД) при Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщил в Фейсбук юрист Роман Маселко.

В ОСД выбрали: Вадима Валько, Евгения Воробьева, Михаила Жернакова, Романа Куйбиду, Андрея Кульбабу, Романа Маселко, Антона Марчука, Владимира Мищенко, Евгению Моторевскую, Дмитрия Остапенко, Дениса Савченко, Андрея Савчука, Романа Смалюка, Максима Середу, Наталью Соколенко, Дмитрия Стригуна, Романа Сухоставца, Галину Чижик, Тараса Шепеля, Олега Якимяка.

Всего в состав Общественного совета добропорядочности намеревались попасть 26 человек при наличии двадцати вакансий. Выбирали членов Совета представители 11 общественных организаций, которые получили соответствующий допуск от Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ).

На собрании выбрали и запасных членов ОСД, которые приступят к работе в случае выбытия действующего члена Совета. Ими стали Игорь Багрий, Елена Лунева и Эдуард Мелких.

Задачей Общественного совета добропорядочности является содействие ВККСУ в установлении соответствия кандидата на должностьсудьи критериям профессиональной этики и добропоядочности для его квалификационного оценивания.

В Совет входят 20 человек, их выбирают на два года.